ШІ показав, як стильна українська мода виглядатиме у майбутньому

Якою буде українська мода у майбутньому — неперевершені фото ШІ
Українські жінки в усі часи вважались одними з найкрасивіших у світі. Їх врода, шарм і особливий стиль привертають увагу. Українки одягаються витончено, а вітчизняні бренди є виробниками якісного і модного одягу. Без сумніву, ця тенденція збережеться і у майбутньому.
Новини.LIVE запитали у Штучного інтелекту, як виглядатиме стильна і вишукана українська мода у майбутньому.
Український стильний одяг у майбутньому
На думку ChatGPT, український модний одяг у майбутньому може виглядати досить незвично. Це поєднання традиційної вишивки з сучасними високотехнологічними матеріалами та елементами кіберпанку.
Далі ШІ продемонстрував зразок майбутнього одягу, який можуть створювати українські бренди. Він поєднує традиційну вишивку з сучасними матеріалами, розумними текстилями та екологічними інноваціями.
Також сгеневував ШІ-помічник зображення, як може виглядати стильний дитячий український одяг у майбутньому. Поєднання традиційної вишивки з сучасними матеріалами, яскравими кольорами та інноваційними елементами створює унікальний і комфортний образ.
Нагадаємо, ШІ показав фотографії, як можуть виглядати у майбутньому величні і надзвичайні схили річки Дніпро.
Також ChatGPT сгенерував зображення Азовського моря у майбутньому. Зараз узбережжя під окупацією, але невдовзі повернеться в українську родину.
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