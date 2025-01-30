ШІ показав, як стильна українська мода виглядатиме у майбутньому

Модно вдягнені жінки. Фото: Freepik

Українські жінки в усі часи вважались одними з найкрасивіших у світі. Їх врода, шарм і особливий стиль привертають увагу. Українки одягаються витончено, а вітчизняні бренди є виробниками якісного і модного одягу. Без сумніву, ця тенденція збережеться і у майбутньому.

Новини.LIVE запитали у Штучного інтелекту, як виглядатиме стильна і вишукана українська мода у майбутньому.

Читайте також:

Український стильний одяг у майбутньому

На думку ChatGPT, український модний одяг у майбутньому може виглядати досить незвично. Це поєднання традиційної вишивки з сучасними високотехнологічними матеріалами та елементами кіберпанку.

Такий вигляд матиме українська мода майбутнього. Фото: Новини.LIVE

Далі ШІ продемонстрував зразок майбутнього одягу, який можуть створювати українські бренди. Він поєднує традиційну вишивку з сучасними матеріалами, розумними текстилями та екологічними інноваціями.

Українська мода за версією ШІ. Фото: Новини.LIVE

Також сгеневував ШІ-помічник зображення, як може виглядати стильний дитячий український одяг у майбутньому. Поєднання традиційної вишивки з сучасними матеріалами, яскравими кольорами та інноваційними елементами створює унікальний і комфортний образ.

Українська дитяча мода майбутнього. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ШІ показав фотографії, як можуть виглядати у майбутньому величні і надзвичайні схили річки Дніпро.

Також ChatGPT сгенерував зображення Азовського моря у майбутньому. Зараз узбережжя під окупацією, але невдовзі повернеться в українську родину.