Як отримати гроші на картку за посиланням у 2026 році

Дівчина з карткою. Фото: magnific.com.

Марина Кісаделі Редактор

Отримати гроші на картку без диктування реквізитів у 2026 році стало нормою. Переказ за посиланням захищає дані й економить час.

Переказ за посиланням: як це працює і кому зручно

Переказ за посиланням — еволюція p2p-платежів з картки на картку. Замість 16 цифр одержувач генерує лінк і надсилає відправнику. Формат зручний для спільних і волонтерських зборів та онлайн-продажу, де світити реквізити небажано. Такий сервіс стане в пригоді фрилансерам, репетиторам і майстрам, які приймають оплату від клієнтів дистанційно.

Функцію пропонують і банківські додатки, і універсальні платформи, що працюють із платіжними засобами будь-якого українського банку. Зарахування коштів через такий сервіс відбувається швидко. Оформити грошовий переказ між різними установами можна в одному вікні https://easypay.ua/ua/moneytransfer.

Часто діє й мінімальна комісія, вигідна для регулярних платежів. Такий підхід не залежить від конкретної банківської системи. Номер картки одержувача лишається прихованим.

Отримати гроші за посиланням: що робити одержувачу

Створення лінка складається з кількох кроків:

Відкрийте розділ "Отримати на картку" або "Переказ за посиланням". Введіть номер пластику — він сховається в лінку. За бажанням вкажіть суму, інколи її вписує сам відправник. Згенеруйте й скопіюйте посилання.

Відправник відкриває лінк і вводить дані своєї картки або платить через Apple Pay чи Google Pay. Достатньо мати смартфон із доступом до інтернету, а сама операція займає лічені хвилини.

Безпечний переказ за посиланням: як не втрапити на шахраїв

Шахраї підробляють сторінки банків та платіжних систем, розсилаючи фішингові лінки під виглядом оплати на OLX чи виплат від міжнародних організацій.

Захистити гроші допоможе проста фінансова гігієна:

Генеруйте лінк самі на офіційному сервісі. А коли посилання кидає сам покупець, мовляв, гроші чекають, — це пастка шахраїв.

Перевіряйте домен в адресі, перш ніж ввести дані.

CVV-код і термін дії власного пластику не вводьте на сторінках від незнайомців. Аби вам зарахували кошти на українську картку, вистачить номера банківської картки із 16 цифр.

Безпечний платіж тримається на вашій пильності, бо стовідсоткових гарантій не дасть ніхто. Якщо сума викликає сумнів, звіртеся з відправником окремим каналом зв’язку. Уважність до посилань і конфіденційність даних, зокрема PIN та SMS-кодів, — ваша відповідальність.