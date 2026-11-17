Ілюстративе зображення. Фото: foxtrot.com.ua

Чорна п’ятниця зручна тим, що дозволяє поєднати заплановане оновлення техніки з вигіднішою ціною. На foxtrot.com.ua варто заздалегідь переглянути акційні категорії, визначити кілька відповідних моделей і встановити межу бюджету. Тоді під час розпродажу простіше порівнювати пропозиції та не перемикатися на товари, які спочатку не були потрібні.

Найкраще починати з техніки, яку справді планували замінити: смартфона, ноутбука, телевізора, холодильника, пральної машини або кухонних пристроїв. Якщо для кожної покупки заздалегідь визначені ключові характеристики, розмір знижки перестає бути єдиним критерієм.

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Як вибрати пріоритетні покупки

Для дорогої техніки корисно скласти короткий список вимог. Для смартфона це можуть бути обсяг пам’яті, автономність і камера, для ноутбука — процесор, оперативна пам’ять і SSD, для телевізора — діагональ, тип панелі та частота оновлення. Для великої побутової техніки додатково мають значення розміри, місткість та енергоспоживання.

Якщо відповідних моделей кілька, краще порівнювати не лише відсоток знижки, а й підсумкову вартість конкретної конфігурації. Дорожчий варіант має сенс, якщо різниця забезпечує потрібні переваги: більший накопичувач, краще оснащення або зручнішу комплектацію.

За обмеженого бюджету спочатку варто оформлювати обов’язкові покупки, а другорядні залишати на випадок справді вигідної пропозиції. Так простіше не витратити основну суму на товари, які з’явилися у списку лише через акцію.

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Що перевірити перед оформленням замовлення

Перед оплатою корисно ще раз звірити точну назву моделі, обсяг пам’яті, колір, комплектацію та гарантійні умови. Особливо це стосується смартфонів і ноутбуків, де одна серія може мати кілька версій із помітною різницею в характеристиках.

Також варто перевірити наявність, термін доставки та можливість самовивозу. Для холодильників, пральних машин та іншої великої техніки краще заздалегідь виміряти місце встановлення та дверні прорізи.

Якщо використовується оплата частинами, слід звертати увагу на загальну суму та термін, а не лише на щомісячний платіж. Для кількох покупок зручно заздалегідь розподілити бюджет і залишити невеликий резерв на аксесуари, доставку або встановлення.

Зрештою, Black Friday найвигідніше використовувати для придбання заздалегідь вибраної техніки. Підготовлений список моделей, чіткий бюджет і перевірка остаточних умов допомагають швидше оформити потрібний товар та отримати реальну економію без зайвих покупок.