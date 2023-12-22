Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Як хакери скористалися збоєм у "Київстарі" — українців попередили про небезпеку arrow

Як хакери скористалися збоєм у "Київстарі" — українців попередили про небезпеку

22 грудня 2023 17:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Як хакери скористалися збоєм у "Київстарі" — українців попередили про небезпеку
Торговельна точка "Київстар". Фото: Бізнес Цензор
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Хакери продовжують використовувати проблеми з Київстаром для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Цього разу фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України зафіксували масове розсилання електронних листів з тематикою "заборгованості за договором Київстар" і вкладенням у вигляді архіву "Заборгованість абонента.zip".

Про це повідомили у Державній службі державного зв'язку та захисту інформації Україні.

Читайте також:

Проблеми через атаку на "Київстар" нікуди не ділися

На електронні пошти українців приходили листи щодо "Заборгованості за договором "Київстар", які містили вкладення у вигляді архіву "Заборгованість абонента.zip" з додатками у вигляді вкладених захищених паролем RAR-архівів.

Крім того, в CERT-UA зафіксували розповсюдження листів за темою "Запит СБУ" та вкладенням у вигляді архіву "Документи.zip". Він містить захищений паролем RAR-архів "Запит.rar" з виконуваним файлом "Запит.exe". Відкриття архіву та запуск файлу, як і в попередньому випадку, призводять до ураження програмою віддаленого доступу  RemcosRAT.

Фахівці CERT-UA звертають увагу, що крім типового для UAC-0050 розміщення серверів управління RemcosRAT на технічному майданчику малайзійського хостинг-провайдера Shinjiru, їх також розміщено в межах автономної системи AS44477.

Як раніше ми повідомляли, внаслідок кібератаки на "Київстар" зруйновано 40% інфраструктури компанії. Хакери знищили багато серверів та даних, що викликало збій у мережі.

Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар" відновив зв'язок та інтернет після хакерської атаки. Там вирішили скасувати наступну оплату за тариф для всіх користувачів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі