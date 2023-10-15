ЗСУ отримають нові зразки військової техніки: що саме
Міноборони України прийняло на постачання нові види військової техніки для Збройних Сил України. А саме гелікоптер ВО 105 Е-4 та швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС.
Про це пише пресслужба відомства.
Призначення техніки
Зазначається, що вертоліт ВО 105 Е-4 виготовляють у Німеччині, його використовують для спостереження. Також на його борту можуть перевозитися пасажири й вантажі.
Також військові отримають мотоцикл KTM 450 ЕХС. Він буде призначений для перевезення воїнів та легкого озброєння по пересіченій місцевості.
Що відомо про гелікоптер
У виданні delo.ua зазначають, що виробництвом такого гелікоптера займалася німецька авіакомпанія Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Пізніше вона стала частиною Airbus Group.
"Повітряні судна випускалися до 2001 року. ВО 105 Е-4 — це модифікована версія вертольота", — йдеться у повідомленні.
За інформацією Flight Global, вертольоти ВО 105 Е-4 є на озброєнні в таких країнах:
- Албанії (4 одиниці),
- Бахрейну (6),
- Чилі (4),
- Гондурасу (1),
- Індонезії (22),
- Перу (2),
- Південної Кореї (12).
Нагадаємо, компанія Boeing/Saab, яка спеціалізується на виготовленні зброї, планує передати Україні далекобійні бомби GLSDB. Наші Збройні Сили мають отримати їх вже цієї зими.
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