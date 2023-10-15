ЗСУ отримають нові зразки військової техніки: що саме

Військові поблизу української авіації. Фото: Радіо Свобода

Міноборони України прийняло на постачання нові види військової техніки для Збройних Сил України. А саме гелікоптер ВО 105 Е-4 та швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС.

Про це пише пресслужба відомства.

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Призначення техніки

Зазначається, що вертоліт ВО 105 Е-4 виготовляють у Німеччині, його використовують для спостереження. Також на його борту можуть перевозитися пасажири й вантажі.

Також військові отримають мотоцикл KTM 450 ЕХС. Він буде призначений для перевезення воїнів та легкого озброєння по пересіченій місцевості.

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Що відомо про гелікоптер

У виданні delo.ua зазначають, що виробництвом такого гелікоптера займалася німецька авіакомпанія Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Пізніше вона стала частиною Airbus Group.

"Повітряні судна випускалися до 2001 року. ВО 105 Е-4 — це модифікована версія вертольота", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Flight Global, вертольоти ВО 105 Е-4 є на озброєнні в таких країнах:

Албанії (4 одиниці),

Бахрейну (6),

Чилі (4),

Гондурасу (1),

Індонезії (22),

Перу (2),

Південної Кореї (12).

Нагадаємо, компанія Boeing/Saab, яка спеціалізується на виготовленні зброї, планує передати Україні далекобійні бомби GLSDB. Наші Збройні Сили мають отримати їх вже цієї зими.