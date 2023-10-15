Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow ЗСУ отримають нові зразки військової техніки: що саме arrow

ЗСУ отримають нові зразки військової техніки: що саме

15 жовтня 2023 17:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ЗСУ отримають нові зразки військової техніки: що саме
Військові поблизу української авіації. Фото: Радіо Свобода
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міноборони України прийняло на постачання нові види військової техніки для Збройних Сил України. А саме гелікоптер ВО 105 Е-4 та швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС.

Про це пише пресслужба відомства.

Читайте також:

Призначення техніки

Зазначається, що вертоліт ВО 105 Е-4 виготовляють у Німеччині, його використовують для спостереження. Також на його борту можуть перевозитися пасажири й вантажі.

Також військові отримають мотоцикл KTM 450 ЕХС. Він буде призначений для перевезення воїнів та легкого озброєння по пересіченій місцевості.

вертоліт і мотоцикл для ЗСУ
Скриншот допису

Що відомо про гелікоптер

У виданні delo.ua зазначають, що виробництвом такого гелікоптера займалася німецька авіакомпанія Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Пізніше вона стала частиною Airbus Group. 

"Повітряні судна випускалися до 2001 року. ВО 105 Е-4 — це модифікована версія вертольота", — йдеться у повідомленні. 

За інформацією Flight Global, вертольоти ВО 105 Е-4 є на озброєнні в таких країнах:

  • Албанії (4 одиниці),
  • Бахрейну (6),
  • Чилі (4),
  • Гондурасу (1),
  • Індонезії (22),
  • Перу (2),
  • Південної Кореї (12).

Нагадаємо, компанія Boeing/Saab, яка спеціалізується на виготовленні зброї, планує передати Україні далекобійні бомби GLSDB. Наші Збройні Сили мають отримати їх вже цієї зими.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Відсьогодні опалювальний сезон не розпочнеться: коли чекати на тепло вдома

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз