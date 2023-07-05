Збиття літака МАУ в Ірані: Україна та ще 3 країни звернулись до суду ООН

Наслідки авіакатастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Фото: Reuters

Україна, Сполучене королівство, Канада та Швейцарія подали позов проти Ірану до найвищого суду ООН через збиття у 2020 році українського пасажирського літака. Тоді в катастрофі загинули 176 пасажирів та члени екіпажу.

Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, оприлюдненій на сайті МЗС.

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"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зробили важливий крок у наших спільних зусиллях, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"", — йдеться у документі.

У заяві наголошується, що цей позов "відображає непохитну відданість досягненню прозорості, справедливості та відповідальності для усіх сімей жертв рейсу PS752".

"Як ми неодноразово зазначали, дії та бездіяльність Ірану щодо збиття літака рейсу PS752 двома ракетами "земля-повітря", запущеними членами Аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, становлять порушення міжнародних правових зобов’язань Ірану, щодо яких він повинен взяти на себе повну відповідальність", — додали представники.

Нагадаємо, 8 січня річниця збиття літака МАУ над Тегераном. Цього дня у Києві вшановують пам'ять загиблих в авіакатастрофі. До меморіалу приходять працівники МАУ, родичі загиблих та усі небайдужі.