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YouTube більше не буде показувати рекомендації: в чому причина

11 серпня 2023 12:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
YouTube більше не буде показувати рекомендації: в чому причина
Користування платформою Youtube. Фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Популярна платформа YouTube більше не показуватиме рекомендовані відео, якщо користувач вимкнув історію переглядів. Таке оновлення буде доступне для всіх юзерів впродовж місяця.

Про це йдеться на сторінці оновлень в Google.

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Що зміниться

Як відомо, домашня стрічка заповнена рекомендаціями, адже YouTube підбирає відео, спираючись на налаштування історії переглядів. 

Проте завдяки крайньому оновленню користувачі мають змогу вимкнути цю функцію, щоб мати у користуванні простішу сторінку, яка виглядає більш охайно.

Якщо ви вимкнете історію переглядів, то головна сторінка показуватиме вам тільки рядок пошуку й бокове меню.

"Ми запускаємо це, щоб зробити більш зрозумілим, які функції YouTube покладаються на історію переглядів для надання рекомендацій щодо відео, і зробити його більш впорядкованим для тих із вас, хто віддає перевагу пошуку, а не перегляду рекомендацій", — пишуть у Google.

Інші проблеми YouTube

Також дехто з користувачів скаржився на проблеми з буферизацією під час того, як переглядав прямі ефіри на YouTube TV і YouTube Primetime Channels. У платформі підтвердили таку проблему та наголосили, що наразі працюють над її вирішенням.

Нагадаємо, у додатку електронної пошти Gmail від Google тепер можна перекладати повідомлення будь-якою мовою. Функція вже з'являється для Android, незабаром буде для iOS.

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