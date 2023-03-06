Єврокомісія залагодила спір із WhatsApp — що тепер зміниться у застосунку

WhatsApp пообіцяв Єврокомісії зробити інформування користувачів прозорішим
Європейська комісія спільно із мережею органів захисту прав споживачів ЄС домовилась із керівництвом застосунку WhatsApp. Відтепер там інформуватимуть користувачів про те, як оновлення вплинуть на їх права.
Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства.
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Деталі
Як відомо, у червні 2021 року мережа органів захисту прав споживачів ЄС направила листи зі скаргами до WhatsApp. Там були збентежені, що користувачі не зовсім поінформовані про те, як оновлення застосунку впливають на їх права.
Зокрема, там вимагали від WhatsApp, аби люди були чітко поінформовані про бізнес-модель месенджера, наприклад про те, чи отримує застосунок доходи від комерційної політики, пов'язаної з особистими даними користувачів.
Після серії обговорень у WhatsApp все-таки зобов’язалися внести зміни в політику надання послуг, де, серед іншого, роз’яснюватимуться, як майбутні оновлення можуть вплинути на права користувачів, а також дозволятиме їх відхиляти.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Міноборони Данії працівникам заборонили користуватися TikTok.