Єврокомісія залагодила спір із WhatsApp — що тепер зміниться у застосунку

Раніше у Єврокомісії вимагали, аби месенджер інформував користувачів про оновлення

Європейська комісія спільно із мережею органів захисту прав споживачів ЄС домовилась із керівництвом застосунку WhatsApp. Відтепер там інформуватимуть користувачів про те, як оновлення вплинуть на їх права.

Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства.

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Як відомо, у червні 2021 року мережа органів захисту прав споживачів ЄС направила листи зі скаргами до WhatsApp. Там були збентежені, що користувачі не зовсім поінформовані про те, як оновлення застосунку впливають на їх права.

Зокрема, там вимагали від WhatsApp, аби люди були чітко поінформовані про бізнес-модель месенджера, наприклад про те, чи отримує застосунок доходи від комерційної політики, пов'язаної з особистими даними користувачів.

Після серії обговорень у WhatsApp все-таки зобов’язалися внести зміни в політику надання послуг, де, серед іншого, роз’яснюватимуться, як майбутні оновлення можуть вплинути на права користувачів, а також дозволятиме їх відхиляти.

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