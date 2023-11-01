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Власників Android закликали не оновлювати свої гаджети до нової версії ОС — яка причина

1 листопада 2023 16:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Чому оновлення Android 14 працює некоректно — що кажуть в Google
Користування смартфоном з Android. Ілюстративне фото: iTech.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Оновлення Android 14 ще повністю не почалося. До нової операційної системи можуть оновитися смартфони Google Pixel та кілька моделей Samsung. Своєю чергою користувачі вже почали повідомляти про проблеми, які можуть виникати через нову версію ОС.

Про це повідомляє Techspot.

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Зазначається, що маючи одну програмну помилку, смартфони можуть мати проблеми з роботою або перестати запускатися взагалі.

Щодо функції Multiple Profiles, то завдяки їй є змога створювати на одному смартфоні кілька профілів для користувачів. Але якщо її не активувати, то телефон працюватиме правильно. 

Проте якщо ж її завантажити, то може бути низка проблем, а саме: 

  • довготривале завантаження;
  • заборона доступу до накопичувача до автоматичного скидання налаштувань.

Через це може видалятися вся інформація на смартфоні, яку неможливо буде відновити. 

Реакція Google

Попри велику кількість скарг від тих користувачів, які оновили пристрої до Android 14, Google наразі ніяк не відреагував на це та не прокоментував такі складнощі. 

Для профілактики користувачам радять не оновлювати поки свої девайси до Android 14 або ж впевнитися в тому, що пристрій має тільки один профіль, яким користуються. 

Нагадаємо, раніше мобільний месенджер WhatsApp відмовився від підтримки мільйонів Android-смартфонів — додаток перестане на них встановлюватися. Постраждають ті користувачі, які дуже не люблять міняти свої телефони.

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