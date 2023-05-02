Власник Tinder заявив, що компанія покине російський ринок до кінця червня

Додаток Tinder, який скачують на смартфони. Фото: РосЗМІ

Власник Tinder Match Group заявив, що покине Росію до 30 червня. Причиною стало не тільки повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а й захист прав людини.

Про це інформує Reuters.

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"Ми прагнемо захищати права людини. Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року", — заявили у щорічному звіті Tinder Match Group.

Багато провайдерів цифрових послуг із невеликою кількістю додатків, як-от Spotify і Netflix, припинили роботу після того, як Росія почала військові дії в Україні у 2022 році. Match Group, бренди якого включають програми для знайомств, такі як Tinder, Hinge і PlentyOfFish, зробили кілька публічних заяв про свою діяльність у РФ, однак помітили негативний вплив на свій європейський бізнес вже у березні 2022 року.

Акціонер Match Friends Fiduciary Corp сказав, що компанія подала приклад для інших, пов’язавши своє рішення з ризиками для прав людини, з якими стикається український народ. Європейське поліцейське агентство у вересні заявило, що додатки для знайомств були серед онлайн-платформ, якими користувались злочинці з метою торгівлі людьми. Цим Європол привернув увагу до тяжкого становища українських біженців.

Джефф Перкінс, виконавчий директор Friends Fiduciary сказав, що бізнес, який торгує на довірі, мав вагомі причини залишити Росію.

"Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави", — заявив Джефф Перкінс.

17 березня ICC (Міжнародний кримінальний суд) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, звинувативши його у військовому злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. РФ це заперечує і каже, що рішення ICC є безглуздим, оскільки Росія не є членом.

Нагадаємо, що німецька хіміко-промислова компанія Henkel AG підписала угоду про продаж свого бізнесу в Росії. Компанія оголосила про свій вихід із російського ринку ще рік тому.

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