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Вийшов трейлер гри RPG The Thaumaturge про захоплену росією Польщу

4 березня 2023 16:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Гра The Thaumaturge
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Днями студія Fool's Theory, відповідальна за ремейк першого "Відьмака", і видавництво 11 bit studios анонсували нову сюжетну гру RPG The Thaumaturge. Після цього розробники випустили трейлер, в якому вперше показали геймплейні кадри.

Про це повідомляє УНІАН

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Анонс гри The Thaumaturge

На відео спочатку демонструється герой і привиди, що витають навколо нього. Потім показується вивчення місцевості і спілкування з персонажами. У грі буде безліч різноманітних локацій — вулиці міста, багаті особняки, кладовище, покинуте поселення в лісі, залізнична станція та інше. Досліджувати місцевість належить в ізометричному форматі.

У другій половині ролика мигцем показали битви. Вони реалізовані в покроковому режимі: гравець вибирає противника і вміння для нанесення шкоди. А в кінці невідомий персонаж говорить протагоністу: "Ти програв, ти завжди це робив".

 Що відомо про гру The Thaumaturge

Події гри переносять користувачів до Варшави 1905 року, яка, як і вся Польща, перебуває під гнітом російської імперії.

Головний герой — тауматург. Це людина, здатна приборкувати потойбічних істот під назвою салютори. Вони схожі на привидів і мають величезну силу.

При проходженні гравцям часто доведеться здійснювати моральний вибір і потім пожинати наслідки.

Варіативний сюжет заявлений, як одна з особливостей Тhe Thaumaturge. Користувачам доведеться зіткнутися з різношерстим суспільством, де кожен соціальний шар переслідує свої інтереси. Гравці зможуть маніпулювати людьми за допомогою їх слабкостей.

Тактична бойова система реалізована в покроковому форматі з вибором цілей і навичок для застосування.

The Thaumaturge вийде на ПК, дата релізу поки не розголошується.

Нагадаємо, російська компанія Mundfish випустила відеогру Atomic Heart. Сюжет відбувається в альтернативному СРСР, в якому гравцям пропагандують комунізм та КДБ.

Згодом з'ясувалось, що комп'ютерна гра Atomic Heart "зливає" дані користувачів держорганам рф та годує кремль. У Мінцифрі закликали ігнорувати реліз. Цифрову версію гри хочуть заборонити в Україні. 

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров направив до Sony, Microsoft та Valve Corporation заяви з проханням заблокувати продажі російської гри Atomic Heart.  

 

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