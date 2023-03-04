Вийшов трейлер гри RPG The Thaumaturge про захоплену росією Польщу
Днями студія Fool's Theory, відповідальна за ремейк першого "Відьмака", і видавництво 11 bit studios анонсували нову сюжетну гру RPG The Thaumaturge. Після цього розробники випустили трейлер, в якому вперше показали геймплейні кадри.
Про це повідомляє УНІАН.
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Анонс гри The Thaumaturge
На відео спочатку демонструється герой і привиди, що витають навколо нього. Потім показується вивчення місцевості і спілкування з персонажами. У грі буде безліч різноманітних локацій — вулиці міста, багаті особняки, кладовище, покинуте поселення в лісі, залізнична станція та інше. Досліджувати місцевість належить в ізометричному форматі.
У другій половині ролика мигцем показали битви. Вони реалізовані в покроковому режимі: гравець вибирає противника і вміння для нанесення шкоди. А в кінці невідомий персонаж говорить протагоністу: "Ти програв, ти завжди це робив".
Що відомо про гру The Thaumaturge
Події гри переносять користувачів до Варшави 1905 року, яка, як і вся Польща, перебуває під гнітом російської імперії.
Головний герой — тауматург. Це людина, здатна приборкувати потойбічних істот під назвою салютори. Вони схожі на привидів і мають величезну силу.
При проходженні гравцям часто доведеться здійснювати моральний вибір і потім пожинати наслідки.
Варіативний сюжет заявлений, як одна з особливостей Тhe Thaumaturge. Користувачам доведеться зіткнутися з різношерстим суспільством, де кожен соціальний шар переслідує свої інтереси. Гравці зможуть маніпулювати людьми за допомогою їх слабкостей.
Тактична бойова система реалізована в покроковому форматі з вибором цілей і навичок для застосування.
The Thaumaturge вийде на ПК, дата релізу поки не розголошується.
Нагадаємо, російська компанія Mundfish випустила відеогру Atomic Heart. Сюжет відбувається в альтернативному СРСР, в якому гравцям пропагандують комунізм та КДБ.
Згодом з'ясувалось, що комп'ютерна гра Atomic Heart "зливає" дані користувачів держорганам рф та годує кремль. У Мінцифрі закликали ігнорувати реліз. Цифрову версію гри хочуть заборонити в Україні.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров направив до Sony, Microsoft та Valve Corporation заяви з проханням заблокувати продажі російської гри Atomic Heart.