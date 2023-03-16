Відтепер у мобільному застосунку Укрзалізниці можна придбати пільгові квитки
Мобільний застосунок Укрзалізниці оновили. Тепер у ньому можна придбати квитки для пільгових категорій громадян та супроводжуючих.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
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Деталі
У застосунку тепер з'явилася й англійська мова. Було додатково внесено кілька змін.
"Додатково внесли кілька невеликих змін (наприклад, впорядкували схеми вагонів, доопрацювали оцінку подорожі та програму лояльності), щоб зробити ваш досвід користування застосунком ще кращим", — йдеться у повідомленні.
Завантажити застосунок від Укрзалізниці можна натиснувши на посилання.
Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" розпочинає масштабну кампанію з українізації залізниці, у межах якої будуть перейменовані станції та змінена мова написів у поїздах і нумерація кілометражу.
Також ми писали, що на 11 найбільших вокзалах країни з’явились зручні дозатори питної води для тварин, що подорожують поїздами.
Додамо, залізнична компанія Норвегії VY передала Укрзалізниці 30 тисяч "комфортних наборів". До них входить плед, беруші та маски для сну.