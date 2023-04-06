Велика Британія вперше випробувала серію бойових безпілотних машин

У тестах взяли участь три безпілотники

Велика Британія вперше випробувала роботизований танк Type X, безпілотні бойові машини Wiesel Wingman і ROBUST з гарматами, БПЛА і ракетами Javelin.

Ппро це пише British Army.

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На офіційному сайті армії Великої Британії йдеться, що випробування пройшли успішно.

У тестах взяли участь три безпілотники: ROBUST, Wiesel Wingman і Type X. Вони розроблені ізраїльською компанією Elbit, німецькою Rheinmetall та естонською Milrem відповідно.

Можливості техніки

Безпілотна бойова машина ROBUST обладнана 30-мм гарматою і активним захистом Iron Fist. В арсеналі є система управління вогнем і система ситуаційної обізнаності.

Wiesel Wingman — це відносно нова німецька розробка. Вона була представлена компанією Rheinmetall на виставці озброєнь AUSA 2019. Машина обладнана пусковою установкою для запуску протитанкових ракет Javelin.

Нарешті, Type X — це новий роботизований танк, презентований на виставці IDEX-2023, яка проходила наприкінці зими в ОАЕ. Він обладнаний бойовим модулем Cockerill II, двома гарматами і може запускати дрони Hunter 2S.

Військові кажуть, що техника перебуває на початковому етапі, тому про інтеграцію роботів у збройні сили говорити ще зарано.

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Нагадаємо, у білорусі оголосили про початок перевірки бойової готовності армії. Вона проводиться за наказом самопроголошеного президента країни олександра лукашенка.