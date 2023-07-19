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Вчені зі США створили робота-собаку з вогнеметом

19 липня 2023 01:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вчені зі США створили робота-собаку з вогнеметом
Робот-собака з вогнеметом. Фото: Throwflame
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американські вчені розробили і представили Thermonator — робота-собаку з вогнеметом. Дієвий зразок можна буде отримати вже у третьому кварталі цього року.

Про це повідомила сама компанія-виробник Throwflame.

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Повідомляється, що новинка не належить до військової зброї, адже в Америці обіг вогнеметів не обмежений.

Робота оснастили компактним вогнеметом ARC Flamethrower, який має дальність дії до 10 метрів. Роботом можна дистанційно керувати через Wi-Fi.

Новий робот викликає суперечливі реакції. З одного боку, це прорив у передовій військовій технології, з іншого — він може бути джерелом потенційної загрози.

Нагадаємо, у польському місті Нова Демба на місцевому полігоні військові випробували нову бойову роботизовану платформу. Роботизована машина PIAP HUNTeR має бойовий модуль AREX ZMU-03 з 12,7-мм кулеметом.

Випробовування відбулося в межах програми Future Task Force, яку розробляють в Генеральному штабі ЗС Польщі. Їх проводили, застосовуючи піхоту та бронетехніку з наближенням до бойових умов. 

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