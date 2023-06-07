Вчені створили робота-кухаря, який вчиться готувати по відео

Робот-кухар вчиться готувати їжу. Фото: Portaltele

Дослідники з Кембриджського університету створили робота, якого навчають готувати їжу по відео. Вони запрограмували його за допомогою кулінарної книги, де є вісім простих салатів. Робот зміг навіть сам вигадати рецепт і приготувати страву за ним.

Про це повідомляє Portaltele.

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Робот-кухар вчиться готувати

За допомогою методів комп'ютерного зору, робот аналізував кожен кадр відео та ідентифікував кухонні прилади, інгредієнти, руки та обличчя демонстратора. Рецепти та відео він перетворив на вектори, із якими проводив математичні операції, щоб визначити ступінь схожості між демонстрацією та вектором.

З 16 відео робот правильно розпізнав рецепт у 93% випадків, але він виявив лише 83% дій кухаря. Робот також розрізнив де виникла людська помилка, а де просто збільшилася порція.

"Ми хотіли побачити, чи зможемо ми навчити робота-кухаря вчитися таким же поступовим способом, як і люди, — визначаючи інгредієнти та те, як вони поєднуються в страві", — зазначив інженер Гжегож Сохацкі.

Це дослідження свідчить про те, що відеоконтент може бути цінним джерелом інформації для автоматизованого приготування їжі. Також це значно спрощує та здешевлює навчання роботів-кухарів.

Нагадаємо, що інженери з Університету Ватерлоо розробили робота, який може знайти втрачені речі, такі як ліки, окуляри чи телефони. Вчені переконані, що насамперед цей робот стане у пригоді людям, які страждають на деменцію.