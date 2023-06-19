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Вчені показали, який вигляд матимуть віддалені працівники до 2100 року

19 червня 2023 00:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені показали, який вигляд матимуть віддалені працівники до 2100 року
Модель людини, що працює дистанційно в неналежних умовах до 2100 року. Фото: Furniture At Work
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Після пандемії COVID-19 багато людей тепер частіше працюють з дому, однак для цього слід забезпечити собі належне робоче місце, оскільки деякі працюють навіть з диванів або ліжок. Тому вчені показали, який вигляд матимуть такі люди до 2100 року.

Про це повідомляє ladbible.com.

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Працівники на "дистанційці" в майбутньому

Вчені Університету Лідса створили 3D-модель жінки — Анну, щоб показати, як у майбутньому виглядатимуть люди, що працюють з дому в неналежних умовах. Так, на фото спостерігаємо, що в неї помітний горб, набряклі очі, "схожі на пазурі" руки й набряклі ноги.

Модель людини, що працює дистанційно в неналежних умовах, до 2100 року. Фото: Furniture At Work

"Анна демонструє багато фізичних ефектів через постійне використання технологій, експозицію екрана та неправильну поставу, а також підкреслює потенційні проблеми з психічним здоров’ям. Щоб візуалізувати наслідки відсутності належного місця для роботи вдома, Furniture at Work використовувала наукові дослідження та співпрацювала з експертами з охорони здоров’я, щоб показати, як може виглядати віддалений працівник майбутнього", — зазначає видання.

Через те, що Анна постійно працює з ліжка, її спина згорбилася, а оскільки вона не відводить погляд від екрана ноутбука, то її очі набряклі й болять. Крім того, помітно, що жінка набрала зайву вагу через малорухливий спосіб життя, а також має слабкий імунітет, оскільки не займається фізичними вправами.

Модель людини, що працює дистанційно в неналежних умовах, до 2100 року. Фото: Furniture At Work
Модель людини, що працює дистанційно в неналежних умовах, до 2100 року. Фото: Furniture At Work

Експерти закликають тих, хто працює з дому, вжити заходів для збереження здоров'я та уникнення проблем. Засновник United Medical Education Браян Кларк наголошує на необхідності регулярних перерв, щоб розім'ятися та порухатися, адже таким чином можна уникнути болю в спині та шиї. Він також рекомендує облаштувати відповідне робоче місце для дистанційної роботи.

Нагадаємо, що велика кількість людей любить на перекуси брати та вживати бутерброди з ковбасою, не замислюючись про те, чи корисним є такий перекус. Медики пояснили, наскільки небезпечними є бутерброди з ковбасою та сиром для здоров’я людини.

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