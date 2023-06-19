Вчені показали, який вигляд матимуть віддалені працівники до 2100 року

Модель людини, що працює дистанційно в неналежних умовах до 2100 року. Фото: Furniture At Work

Після пандемії COVID-19 багато людей тепер частіше працюють з дому, однак для цього слід забезпечити собі належне робоче місце, оскільки деякі працюють навіть з диванів або ліжок. Тому вчені показали, який вигляд матимуть такі люди до 2100 року.

Про це повідомляє ladbible.com.

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Вчені Університету Лідса створили 3D-модель жінки — Анну, щоб показати, як у майбутньому виглядатимуть люди, що працюють з дому в неналежних умовах. Так, на фото спостерігаємо, що в неї помітний горб, набряклі очі, "схожі на пазурі" руки й набряклі ноги.

Модель людини, що працює дистанційно в неналежних умовах, до 2100 року. Фото: Furniture At Work