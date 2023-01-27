Українські автовласники отримають нові автомобільні номери — кого вони стосуватимуться

Як зміняться автомобільні номери

Українські автовласники отримають нові автомобільні номери. Зміни стосуються автівок, які оформлятимуть онлайн та через додаток "Дія".

Про це йдеться у відповідному наказі Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з документом, номерні знаки автомобілів, які оформлюють онлайн або через додаток "Дія", замість перших двох літер, котрі позначаються регіон, використовуватимуть наступні позначення:

"ED", "DC" — отримуватимуть автомобілі, оформлені із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС;

"DI", "PD" — отримуватимуть автомобілі, оформлені через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема із використанням мобільного додатка порталу "Дія".

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