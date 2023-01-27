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В Україні з’являться нові автомобільні номери: МВС затвердило зміни

27 січня 2023 18:42
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Українські автовласники отримають нові автомобільні номери — кого вони стосуватимуться
Як зміняться автомобільні номери
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Українські автовласники отримають нові автомобільні номери. Зміни стосуються автівок, які оформлятимуть онлайн та через додаток "Дія". 

Про це йдеться у відповідному наказі Міністерства внутрішніх справ

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Згідно з документом, номерні знаки автомобілів, які оформлюють онлайн або через додаток "Дія", замість перших двох літер, котрі позначаються регіон, використовуватимуть наступні позначення:

  • "ED", "DC" — отримуватимуть автомобілі, оформлені із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС;
  • "DI", "PD" — отримуватимуть автомобілі, оформлені через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема із використанням мобільного додатка порталу "Дія".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про п'ять кращих авто для початківців водіїв. У цей список потрапили автомобілі, які зараз доступні на ринку за ціною менш як 15 тисяч доларів. Вони надійні, зручні, привабливі, економічні, практичні і, перш за все, безпечні.

Окрім того, ми писали про чотири кращих вживаних дизельні автомобілі

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