В Україні запустять Єдиний реєстр домашніх тварин, — Мінцифри

Кіт і собака. Фото: Front News, фото ілюстративне

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин, а саме собак та котів. Тепер опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

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"Це спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів", — говориться у повідомленні.

Це проєкт було створено за сприяння Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства цифрової трансформації.

"У кожної тварини має бути власник, який буде нею опікуватися. Запровадження цього реєстру ще є одним із факторів формування культури відповідального власника. Це дуже важливий напрямок державної політики у сфері поводження із тваринами", – сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

Він також додав, що реєстр створюється з метою створення комплексу заходів для безпеки та добробуту тварин і їх власників. Чиновник запевнив, що реєстрація тварин власниками буде добровільною та безкоштовною.

Раніше ми розповідали, що в Міністерстві цифрової трансформації заявили, що українці надіслали до СБУ 10 тисяч заяв про колаборантів. Як повідомлялося, це сталося за допомогою додатку єВорог.

Нагадаємо, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав IT-гігантів припинити ділові стосунки з гейм-дейв компанією Xsolla. Вона досі не вийшла з російського ринку і підтримує збройну агресію податками.