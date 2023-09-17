В Україні створили безпілотник MARA, що працює на малих висотах

Військовий тримає безпілотник. Фото: building-tech.org

Українські інженери створили безпілотник MARA. Він може працювати на малих висотах та в умовах поривчастого вітру 20 м/с. В один рюкзак можна помістити два дрони зі станцією керування та антеною.

Про це повідомляє компанія BuildingTech.

Читайте також:

Новий безпілотник

Повідомляється, що новий безпілотник складається з основних та змінних дронів, антени для керування польотами.

Його вага — близько 20 кг, він може літати на 45 км углиб фронту та спостерігати за позиціями ворога.

Дані БпЛА використовують як для спостереження, так і для коригування артилерії. На дроні встановлені дві камери, що знімають фото та відео одночасно.

"За розміром MARA дуже малий, і щоб його збити ЗРК, потрібно включити активний радар. Коли окупанти включають активний радар, відразу стають видимими. Це все одно, що вночі увімкнути надпотужний прожектор. Інакше вони не можуть захопити ціль", — розповідає військовослужбовець.

Безпілотник MARA, що працює на малих висотах. Фото: building-tech.org

Нагадаємо, Повітряні сили України активізували заходи щодо стримування російських дронів. Їхня тактика відбиття атак стає все більш просунутою після кожної спроби противника.

Посилення потенціалу у цій галузі спрямоване на протидію безпілотникам моделі "Шахед". Можливість виявлення дронів за допомогою радіолокаційних систем та подальшого знищення їх з використанням зенітних знарядь або великокаліберних кулеметів залишається у пріоритеті.