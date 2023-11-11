В Україні презентували новий безпілотник Leleka LR — у чому його особливість

Безпілотник Leleka LR. Фото: Militarnyi

В Україні представили новий безпілотник Leleka LR, який розробляли з урахуванням досвіду російсько-української війни. В ньому було зібрано найсучасніші технологічні рішення, які допоможуть уникнути протидії ворожих засобів РЕБ.

Про це повідомляє Militarnyi.

Читайте також:

Новий безпілотник в Україні

Як відомо, українсько-чеська компанія UAC презентувала новітній безпілотний авіаційний розвідувальний комплекс Leleka LR. Цей БпЛА вироблятимуть в ЄС, на чеському заводі.

Представники компанії зазначили, що комплекс розроблявся за досвідом російсько-української війни з акцентом на захист від ворожих систем радіоелектронної боротьби. В ньому було зібрано найсучасніші технологічні рішення, які допоможуть уникнути протидії ворожих засобів РЕБ.

Також відомо, що "Лелека" має декілька каналів зв’язку, що рознесені один від одного по частотах та мають всі необхідні алгоритми шифрування. Дрон оснащений системами антиджемінгу, зокрема CRP-антенами.

"Цей комплекс призначений для проведення розвідки та корегування вогню артилерії. Для цього він отримав двохосьовий гіростабілізований оптико-електронний модуль з оптичним 25-кратним та 4-кратним цифровим зумом. Він є легкозйомним та пропонується у денній версії та нічній з тепловізійним каналом спостереження", — йдеться у повідомленні.

Крім того, бортовий комп’ютер безпілотника має цифрові алгоритми обробки відео. Він здатен супроводжувати статичні і рухомі об’єкти та в автоматичному режимі утримувати їх в центрі кадру. У комплексі реалізовано можливість сумісного використання дрона з артилерією та реактивними системами залпового вогню типу Himars.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ворог почав більш інтенсивно застосовувати безпілотники типу Shahed та інші.

Також ми писали, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти готуються завдавати нових масованих ударів по Україні. Вони брали паузу, ймовірно, аби накопичити необхідну кількість ракет.