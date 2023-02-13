Будівництво станцій мобільного зв'язку в Україні: оператори отримали 120 земельних ділянок

В Україні посилюють мобільний зв'язок: Федоров розповів про перші успіхи
Мобільні оператори в Україні отримали перші 120 земельних ділянок для будівництва базових станцій мобільного зв’язку за спрощеною процедурою. Люди у 350 селах незабаром матимуть якісний 4G.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Результати дії закону
"Прибрали зайву бюрократію з розгортання 4G зв’язку. Маємо перші результати. Мобільні оператори вже отримали 120 земельних ділянок, де побудують базові станції. Так тисячі людей у 350 селах незабаром матимуть якісний 4G", — написав Федоров.
Міністр наголосив, що це сталося на пів року швидше, ніж зазвичай, завдяки закону №2078-IX.
"Продовжуємо робити все, щоб українці мали мобільний інтернет та зв‘язок будь-де", — додав він.
Що відомо про закон №2078-IX
У липні минулого року Президент України підписав Закон України "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" №2078-IX. Відповідний законопроєкт №5811 було прийнято парламентом 17 лютого 2022 року.
Відповідно до закону, операторам мобільного зв’язку спростили процедуру одержання земельних ділянок для розміщення базових станцій мобільного зв’язку.
Також законом встановлено заборону зміни цільового призначення наданих операторам мобільного зв’язку в користування земельних ділянок, у разі недодержання якої припинення права користування ними здійснюватиметься у судовому порядку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські мобільні оператори скаржаться на бюрократичні перепони для підтримання зв’язку навіть в умовах блекауту. Для безперебійного зв’язку потрібні не тільки генератори, а й зміни у законодавстві.