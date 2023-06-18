В Туреччині винайшли нові ракети для Bayraktar: чим вони потужні
Компанія Baykar презентувала нову мінікрилату ракету Kemankes. Виробники вже відзвітували про успішні випробування. До того ж Baykar хоче розпочати серійне виробництво Kemankes до кінця цього року.
Про це повідомляє OBOZREVATEL.
Особливості нової турецької ракети
Kemankes — це крилата авіаційна ракета типу "повітря-поверхня". Її створила компанія Baykar. Вона здатна уразити стратегічні цілі у глибокому тилу супротивника.
Довжина Kemankes 1,73 м, висота — 0,4 м, а розмах крил — 1,25 м. Вага ракети становить 30 кг.
Компанія-виробник повідомила, що швидкість ракети 360 км/год, однак вона може розвивати максимальну швидкість до 720 км/год.
Kemankes оснащена рідкопаливним реактивним двигуном. Він забезпечує роботу ракети впродовж години. Радіус дії — понад 200 км. На дальність до 50 км з ракетою можна підтримувати зв'язок. Після цього Kemankes починає працювати в автономному режимі за допомогою автопілота.
Ракета оснащена також системою оптичного наведення з підтримкою штучного інтелекту. Він забезпечує виявлення та наведення на ціль.
Baykar повідомляє, що ракету може нести БпЛА Bayraktar Akinci, Bayraktar TB-2 та Bayraktar TB-3.
На озброєнні України є БпЛА Bayraktar TB-2. Вони успішно показали себе у війні проти російських окупантів. Якщо турецька компанія вирішить передати нові ракети для України, то в загарбників практично не буде "безпечного тилу".
Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що завдяки допомозі країн-партнерів в України не закінчаться ракети до систем Patriot. Він зазначив, що Україну підтримують 50 країн світу в проєкті "Рамштайн".
Також ми писали, що українські Сили протиповітряної оборони збивають ворожі ракети та дрони-камікадзе усіма наявними на озброєнні засобами. Однак найбільше ефективними з широкої номенклатури засобів ураження є зенітні ракетні комплекси.