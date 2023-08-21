В Telegram стався масштабний збій: що відомо

Застосунок Telegram. Ілюстративне фото: pexels.com

Ввечері 21 серпня користувачі застосунку Telegram зіткнулися із низкою збоїв. Так, було неможливо відправляти повідомлення, оновлювати чати.

Про це повідомляє Downdetector.

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Кількість скарг користувачів на проблеми у роботі Telegram різко підскочила у понеділок, 21 серпня.

Скарги користувачів зросли. Фото: Downdetector

Найбільше користувачі скаржаться на роботу мобільного застосунку та якість з'єднання з сервером.

Проблеми, на які скаржаться під час збою. Фото: Downdetector

Нагадаємо, Маск хоче заборонити користувачам Twitter блокувати один одного.

Також Twitter знизив швидкість переходу на сайти, які критикував Ілон Маск.