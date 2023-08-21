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В Telegram стався масштабний збій: що відомо

21 серпня 2023 21:24
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Валерія Пержун
редактор
В Telegram стався масштабний збій: що відомо
Застосунок Telegram. Ілюстративне фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Ввечері 21 серпня користувачі застосунку Telegram зіткнулися із низкою збоїв. Так, було неможливо відправляти повідомлення, оновлювати чати. 

Про це повідомляє Downdetector

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Кількість скарг користувачів на проблеми у роботі Telegram різко підскочила у понеділок, 21 серпня. 

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Скарги користувачів зросли. Фото: Downdetector

Найбільше користувачі скаржаться на роботу мобільного застосунку та якість з'єднання з сервером. 

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Проблеми, на які скаржаться під час збою. Фото: Downdetector

Нагадаємо, Маск хоче заборонити користувачам Twitter блокувати один одного.

Також Twitter знизив швидкість переходу на сайти, які критикував Ілон Маск.

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