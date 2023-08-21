В Telegram стався масштабний збій: що відомо
21 серпня 2023 21:24
Застосунок Telegram. Ілюстративне фото: pexels.com
Ввечері 21 серпня користувачі застосунку Telegram зіткнулися із низкою збоїв. Так, було неможливо відправляти повідомлення, оновлювати чати.
Про це повідомляє Downdetector.
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Кількість скарг користувачів на проблеми у роботі Telegram різко підскочила у понеділок, 21 серпня.
Найбільше користувачі скаржаться на роботу мобільного застосунку та якість з'єднання з сервером.
Нагадаємо, Маск хоче заборонити користувачам Twitter блокувати один одного.
Також Twitter знизив швидкість переходу на сайти, які критикував Ілон Маск.