РФ попри санкції отримує нідерландські мікрочипи

У схемі задіяні китайські посередники

Попри санкції, нідерландські мікросхеми потрапляють до росії. ЗМІ дізнались, що їх постачають через китайських посередників.

Про це пише видання NOS.

Як рф уникає санкцій

Зазначається, що журналісти отримали доступ до торгових даних, спілкувалися з залученими компаніями, урядовими установами, експертами та дослідниками, а також отримали доступ до конфіденційних документів. Згідно з розслідуванням, експорт відбувається саме через посередників.

Повідомляється, що кілька сотень поставок надійшли до трьох російських компаній, пов’язаних з оборонними підприємствами.

"Незважаючи на жорсткі санкції, мікрочипи голландських компаній все одно потрапляють до росії. Йдеться про багато мільйонів одиниць від початку вторгнення в Україну до грудня включно", — зазначають розслідувачі.

Так, невелика група китайських компаній отримують нідерландські чіпи та експортують їх до росії. Одна з таких компаній входить до санкційного списку США за постачання компонентів для російського оборонно-промислового комплексу. І попри дедалі суворіші санкції, експорт не припиняється.

Зокрема, у розслідуванні стверджується, що мікрочипи NXP нещодавно були знайдені на полі бою в Україні.

Їх виявили в розібраній російській броньованій гаубиці, крилатій ракеті та ударному гелікоптері. Також чипи від NXP і Nexperia виявляли в російських безпілотниках, а чип NXP — в іранському дроні-камікадзе.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський увів санкції проти 185 компаній та осіб, причетних до перевезення техніки рф.