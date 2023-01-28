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В обхід санкцій: ЗМІ дізнались, як нідерландські мікрочипи потрапляють до рф

28 січня 2023 23:56
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
РФ попри санкції отримує нідерландські мікрочипи
У схемі задіяні китайські посередники
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Попри санкції, нідерландські мікросхеми потрапляють до росії. ЗМІ дізнались, що їх постачають через китайських посередників.

Про це пише видання NOS.

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Зазначається, що журналісти отримали доступ до торгових даних, спілкувалися з залученими компаніями, урядовими установами, експертами та дослідниками, а також отримали доступ до конфіденційних документів. Згідно з розслідуванням, експорт відбувається саме через посередників.

Повідомляється, що кілька сотень поставок надійшли до трьох російських компаній, пов’язаних з оборонними підприємствами.

"Незважаючи на жорсткі санкції, мікрочипи голландських компаній все одно потрапляють до росії. Йдеться про багато мільйонів одиниць від початку вторгнення в Україну до грудня включно", — зазначають розслідувачі.

Так, невелика група китайських компаній отримують нідерландські чіпи та експортують їх до росії. Одна з таких компаній входить до санкційного списку США за постачання компонентів для російського оборонно-промислового комплексу. І попри дедалі суворіші санкції, експорт не припиняється.

Зокрема, у розслідуванні стверджується, що мікрочипи NXP нещодавно були знайдені на полі бою в Україні.

Їх виявили в розібраній російській броньованій гаубиці, крилатій ракеті та ударному гелікоптері. Також чипи від NXP і Nexperia виявляли в російських безпілотниках, а чип NXP — в іранському дроні-камікадзе.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський увів санкції проти 185 компаній та осіб, причетних до перевезення техніки рф.

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