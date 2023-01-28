РФ попри санкції отримує нідерландські мікрочипи

В обхід санкцій: ЗМІ дізнались, як нідерландські мікрочипи потрапляють до рф
Попри санкції, нідерландські мікросхеми потрапляють до росії. ЗМІ дізнались, що їх постачають через китайських посередників.
Про це пише видання NOS.
-
"Мізки на деревах висіли": окупант розповідає про влучні удари ЗСУ та панічні настрої серед загарбників
-
Армія рф продовжує наступати на трьох напрямках, зазнаючи великих втрат, — Генштаб
-
"Це потрібно для захисту життів": Зеленський розповів, якої зброї потребує Україна
-
Росія завдала авіаудару по Сумщині: пошкоджено дитячий садок та спорткомплекс
-
Столичним рестораторам та готельєрам обіцяють компенсації: як отримати
-
У Брянській області рф готують школи для розміщення військових: у чому причина
-
У США створили інститут, який займатиметься питанням протидії корупції щодо допомоги Україні
-
Генератор ледь не вартував життя: в Одесі вщент згоріла квартира у багатоповерхівці
-
Зеленський привітав Павела з перемогою на виборах президента Чехії
-
На трасі Київ — Полтава сталася смертельна ДТП: троє людей загинули
Як рф уникає санкцій
Зазначається, що журналісти отримали доступ до торгових даних, спілкувалися з залученими компаніями, урядовими установами, експертами та дослідниками, а також отримали доступ до конфіденційних документів. Згідно з розслідуванням, експорт відбувається саме через посередників.
Повідомляється, що кілька сотень поставок надійшли до трьох російських компаній, пов’язаних з оборонними підприємствами.
"Незважаючи на жорсткі санкції, мікрочипи голландських компаній все одно потрапляють до росії. Йдеться про багато мільйонів одиниць від початку вторгнення в Україну до грудня включно", — зазначають розслідувачі.
Так, невелика група китайських компаній отримують нідерландські чіпи та експортують їх до росії. Одна з таких компаній входить до санкційного списку США за постачання компонентів для російського оборонно-промислового комплексу. І попри дедалі суворіші санкції, експорт не припиняється.
Зокрема, у розслідуванні стверджується, що мікрочипи NXP нещодавно були знайдені на полі бою в Україні.
Їх виявили в розібраній російській броньованій гаубиці, крилатій ракеті та ударному гелікоптері. Також чипи від NXP і Nexperia виявляли в російських безпілотниках, а чип NXP — в іранському дроні-камікадзе.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський увів санкції проти 185 компаній та осіб, причетних до перевезення техніки рф.