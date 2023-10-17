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В Мінцифри порадили користуватись Wi-fi на випадок блекаутів: як це вплине на мережу

17 жовтня 2023 20:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Мінцифри порадили користуватись Wi-fi на випадок блекаутів: як це вплине на мережу
Wi-Fi-роутер. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві цифрової трансформації України порадили українцям зберігати мобільний зв’язок під час блекаутів. Для цього в установі радять використовувати Wi-Fi.

Про це повідомила спеціалістка Департаменту з розвитку інфраструктури широкосмугового інтернету Мінцифри Ольга Насвіщук в етері телемарафону.

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Проблема вирішується

"У нас це все взаємопов'язано. Якість мобільного зв'язку під час знеструмлень у нас залежить від фіксованого інтернету. Тому чим більше людей буде підключено до Wi-Fi, тим більше мобільну мережу буде розвантажено, і, відповідно, не буде проблем зі зв'язком. Тому що коли всі сидять без світла, то намагаються щось "загуглити" через мобільну мережу, і це призводить до її перевантаження. Через це одиниці можуть отримати те, що їм потрібно", — сказала Насвіщук. 

За її словами, голова Мінцифри Михайло Федоров вже направив до українських провайдерів запит, аби ті отримали необхідне обладнання, щоб українці на час можливих знеструмлень мали доступ до інтернету.

"Зараз всі провайдери намагаються встановити обладнання XPON, яке здатне підтримувати інтернет без світла протягом 72 годин, і таким чином ми зможемо балансувати у мережі", — додала вона.

Проте чи буде така послуга для українців безкоштовною, та як діяти тим, у яких неможливо встановити таке обладнання, Насвіщук не прокоментувала.

Нагадаємо, що раніше Михайло Федоров пояснив, як українцям отримати доступ до інтернету, якщо в Україні стануться відключення. Також політик заявив, що незабаром в країні протестують перший електронний перепис населення. 

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