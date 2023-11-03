В Китаї успішно запустили, а потім приземлили ракету-носій нового покоління

Випробування ракети Hyperbola-2. Фото: Скриншот

Китайська компанія iSpace провела успішне випробування власної ракети-носія багаторазового використання Hyperbola-2. Тестовий "стрибок" відбувся в центрі запуску супутників Цзюцюань у пустелі Гобі на півночі Китаю і тривав трохи менше однієї хвилини,

Про це повідомляє видання SCMP.

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У заяві на своєму офіційному акаунті WeChat компанія iSpace заявила, що випробування "забезпечили потужну технічну підтримку для розробки середньо-/великомасштабної багаторазової ракети-носія Hyperbola-3, над якою ми зараз працюємо".

"Цей успіх ознаменував прорив у комерційному космічному секторі Китаю... Це також стало покликанням космічної галузі Китаю наздогнати найпередовіші світові рівні ракетних технологій багаторазового використання", — говориться у заяві.

Компанія iSpace також заявила, що випробування вертикального зльоту/вертикальної посадки (VTVL) показали точність приземлення 1,7 метра, причому перший ступінь Hyperbola-2 досяг висоти 178,4 метра перед тим, як здійснити добре контрольоване зниження та приземлення.

Інші досягнення iSpace

Компанія iSpace увійшла в історію в 2019 році, коли запустила ракету-носій Hyperbola-1. Це була перша в Китаї ракета приватної розробки, яка досягла орбіти.

iSpace є однією з кількох китайських компаній, що працюють над створенням ракет багато разового використанняю.

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