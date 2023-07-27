В Іспанії створили потужний антидроновий комплекс на основі ШІ

Система Cervus III озброєна автомномною вежею Guardian з кулеметом. Фото: скриншот

В Іспанії активно працюють над тим, щоб посилити свій захист від ворожих дронів. Нещодавно там представили одну із найперспективніших та найуспішніших проєктів — систему Cervus.

Про нову розробку іспанців розповідає видання Infodefensa.

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Антидроновий комплекс на основі ШІ

Повідомляється, що іспанці працювали над новим антидроновим комплексом практично два роки.

Не так давно іспанська армія отримала третю версію системи — Cervus. Цей захист від дронів уже активно тестують і впроваджують у Малі та Латвії.

Системи Cervus III встановлюють на бронемобілях Vamtac ST5. Фото: скриншот

Cervus III має особливий механізм управління та контролю, який завдяки штучному інтелекту об'єднує отриману інформацію від радарів, камер, радіочастотних антен, та 12,7-мм кулеметної дистанційної вежі Guardian.

Також розробники зазначають, що камера Oteos може помітити ворога на відстані до 20 кілометрів, а радар має дальність дії від п'яти до десяти кілометрів. Він також має секторні радіочастотні антени для виявлення загрози та інтелектуальну систему придушення.

У разі атаки рою дронів систему захисти особливий "РЛС-купол". Фото: скриншот

Нагадаємо, поява безпілотних літальних апаратів із підтримкою штучного інтелекту має великі перспективи для роботи ЗСУ. Так, все більше українських компаній виробляють БпЛА, оснащені технологією ШІ.

На Львівщині успішно протестували роботу дрона під керівництвом ШІ. Так, БпЛА, оснащений бомбою, піддали впливу електронного обладнання. Безпілотник, втративши зв’язок із оператором-людиною, не впав на землю, а навпаки прискорився та знищив свою ціль.