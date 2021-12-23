В Японії створили прототип телеекрана, який можна облизувати та відчувати смаки: подробиці

Японський професор Гомей Міясіта з університету Мейдзі створив прототип телевізійного екрана. Його можна облизувати, щоб відчувати смаки, які замовляєш.

Про це повідомляє Reuters.

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Телеекран, який можна облизувати

Відомо, що пристрій отримав назву Taste the TV (TTTV). Всередину нього вбудовано десять каністр, з яких подаються ароматизатори. Вони надходять залежно від того, що саме замовила людина. Після цього на гігієнічну плівку подається рідина, завдяки якій і можна відчути смак.

“Мета полягає в тому, щоб люди могли отримати досвід чогось на зразок відвідування ресторану на іншому кінці світу, поки вони залишаються вдома”, - заявив Міясіта.

Професор розробляв такий екран протягом року. У разі продажу він може коштувати близько 875 доларів. Крім того, технологію розпилення для імітації смаку шоколаду чи піци на скибочках хліба можуть придбати деякі компанії. На екрані також можуть з’явитися застосунки для навчання сомельє та кухарів.

Студентка Міясіти при журналістах замовила шоколад на телеекрані. Після декількох спроб пристрій розпізнав її замовлення, після чого дівчина заявила, що відчула смак молочного шоколаду.

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