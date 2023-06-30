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Українців попередили про кібератаку, яку проводять окупанти

30 червня 2023 23:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Українців попередили про кібератаку, яку проводять окупанти
Чоловік сидить за ноутбуком. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти проводять фішингову атаку на встановлені адреси електронної пошти. Якщо ви отримали шахрайський лист, ні в якому разі не можна взаємодіяти з його вмістом.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Фішинг — це вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних.

Зазначається, що при отриманні подібного листа не можна переходити за посиланнями та не слід звантажувати файли з нього.

Лист від шахраїв. Фото: t.me/AFUStratCom

"Помічайте такий лист, як фішинг. Якщо лист прийшов на службові адреси електронної пошти, повідомте про це відповідний підрозділ кібербезпеки та, за можливості, надайте цю інформацію Команді реагування на кіберінциденти  https://cert.gov.ua/contact-us", — йдеться в повідомленні.

Джерело: t.me/AFUStratCom

Нагадаємо, що "розумні" годинники можуть автоматично зʼєднуватися з мобільними телефонами, отримувати прямий доступ до даних користувачів. Американські кіберфахівці попереджують військовослужбовців, які випадково отримали смартгодинник, про те, що такий пристрій вмикати не слід.

Також ми писали, що українські командири використовують платформу Discord для управління військами, забезпечуючи швидке приєднання до групових голосових дзвінків. Нещодавно користувачі саме цієї платформи отримали доступ до секретних даних Пентагону.

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