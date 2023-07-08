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Українці "хакнули" конференцію колаборантів, на якій вони обговорювали депортацію дітей

8 липня 2023 17:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українці "хакнули" конференцію колаборантів, на якій вони обговорювали депортацію дітей
Закрита конференція колаборантів, яку взламали українці. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські хакери KibOrg взламали закриту конференцію колаборантів. Вони обговорювали крадіжки українських дітей та депортацію їх до Росії.

Про це розповів український блогер Євген Вольнов.

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Закрита конференція колаборантів

Один з українців пояснив колаборантам, що на них очікує після депортації дітей до РФ. Він наголосив, що окупанти обов'язково відповідатимуть за ці дії. 

Колаборанти злякалися та почали відключатися від конференції. 

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Нагадаємо, Мінцифра поділилася здобутками української IT-армії на цифровому фронті. Зазначається, що українські хакери викрили дані сотень тисяч росіян, а також проводили постійні DDoS-атаки.

Також ми писали, що хакери з команди "Кібер спротиву" зламали пошту колаборантки, яка збирала дані проукраїнських мешканців Мелітополя. Вона також закликала анонімно доносити на українців й співпрацювати з ворогом.

Додамо, хакери взламали офіційний сайт Подвір'я патріарха РПЦ Кирила в Передєлкіно. Вони розмістили тексти та відео на підтримку українських військових.

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