Українці "хакнули" конференцію колаборантів, на якій вони обговорювали депортацію дітей

Закрита конференція колаборантів, яку взламали українці. Фото: скриншот з відео

Українські хакери KibOrg взламали закриту конференцію колаборантів. Вони обговорювали крадіжки українських дітей та депортацію їх до Росії.

Про це розповів український блогер Євген Вольнов.

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Закрита конференція колаборантів

Один з українців пояснив колаборантам, що на них очікує після депортації дітей до РФ. Він наголосив, що окупанти обов'язково відповідатимуть за ці дії.

Колаборанти злякалися та почали відключатися від конференції.

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Нагадаємо, Мінцифра поділилася здобутками української IT-армії на цифровому фронті. Зазначається, що українські хакери викрили дані сотень тисяч росіян, а також проводили постійні DDoS-атаки.

Також ми писали, що хакери з команди "Кібер спротиву" зламали пошту колаборантки, яка збирала дані проукраїнських мешканців Мелітополя. Вона також закликала анонімно доносити на українців й співпрацювати з ворогом.

Додамо, хакери взламали офіційний сайт Подвір'я патріарха РПЦ Кирила в Передєлкіно. Вони розмістили тексти та відео на підтримку українських військових.