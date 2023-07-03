Український Leopard 2А4: броня отримала додатковий захист

Танк Leopard 2А4. Фото: Скриншот

Танки Leopard 2А4, що перебувають на озброєнні українського війська, посилили за допомогою блоків динамічного захисту.

Відеоролик машини з блоками захисту "Контакт-1" було опубліковано в соцмережах.

Читайте також:

Танки Leopard 2А4

На відео помітно, що на лобову і бортову проєкцію башти і борти корпусу танка Leopard 2А4 встановили контейнери додаткового захисту "Контакт-1".

Також на верхній лобовій деталі корпусу біля люку механіка-водія помітний тепловізійний модуль водія RODVE-D. З цього можна зробити припущення, що вірогідно це танк Leopard 2A4CAN (канадський варіант 2A4). Такі танки Канада передавала Україні як військову допомогу.

Повідомляється також, що навісні блоки "Контакт-1" захищають бронетехніку від попадання кумулятивних снарядів. Коли кумулятивний струмінь пробиває блок ДЗ, то елементи захисту, що знаходяться в ньому, детонують. Це призводить до розсіювання струменя.

Нагадаємо, Авдіївський напрямок зараз є найгарячішим на фронті. Там продовжуються інтенсивні бої. Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військових.

На Бердянському напрямку українські військові намагаються утримати рубежі. Бійці ЗСУ проводять локальні контратаки.