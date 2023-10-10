Українські розробники отримали від Brave1 понад 1 млн доларів грантів, — Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Ліга

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що українські розробники отримали понад 1 млн доларів грантів на оборонні технології. Кошти виділила платформа Brave1.

Про це Михайло Федоров розповів у Telegram.

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Розробники отримали понад 1 млн доларів грантів від Brave1

"Це 57 унікальних розробок, які пройшли ретельну перевірку Генштабу ЗСУ. Понад 500 військових експертів визнали їх важливими для нашої перемоги. Частина технологій уже зберігає життя наших бійців на фронті та допомагає нищити ворога. Наприклад, бойові роботи з турелями, безпілотники зі ШІ, морські дрони та системи протидії РЕБу. І це лише українські розробки, про які можемо говорити", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, Brave1 — ініціатива Міноборони, Генштабу, РНБО, Мінстратегпрому та Мінекономіки, яка об'єднує розробників і військовослужбовців для співпраці. Військові можуть надавати конкретні завдання розробникам, а компанії мають можливість отримати підтримку та гранти на розвиток продуктів. Загалом у Brave1 подали 583 проєкти, з яких 305 вже пройшли оборонну експертизу, а ще 19 укладають договори на 315 тис. доларів.

Джерело: t.me/zedigital

Нагадаємо, що в Україні створили плащ-невидимку для Сил оборони. Це було зроблено, аби захистити українських військових від ворожих тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами.

Також ми писали, Федоров повідомив, що українські захисники активно випробовують на полі бою безпілотний робот Ironclad. При цьому він зазначив, що завдяки роботу ЗСУ атакують супротивника, виконують розвідувальні завдання та забезпечують війська підтримкою вогнем.