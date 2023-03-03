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Українські кіберполіцейські потрапили у п'ятірку лідерів на змаганнях з програмування під егідою НАТО

3 березня 2023 17:50
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У змаганнях взяли участь 32 команди
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Команда кіберполіції увійшла в п’ятірку лідерів на NATO TIDE Hackathon 2023. Щорічні змагання з програмування відбулися у Польщі під егідою Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Відомо, що цього року участь у хакатоні взяли 32 команди — представники державних органів та приватного сектору країн-членів НАТО і України.

"Серед запропонованих для вирішення тем кіберполіцейські обрали "Створення концепту та інструменту для вивчення дезінформації" та "Розробка концепції візуальної навігації малого безпілотного літального апарату", — розповідають у поліції.

За результатами розв’язання завдань правоохоронці розробили два концептуальних описи рішень та один робочий прототип програмного забезпечення. Досягнення команди кіберполіції були представлені журі та увійшли в п’ятірку кращих рішень за напрямом розробки концепції візуальної навігації малого безпілотного літального апарату.

Нагадаємо, 28 лютого кіберполіція затримала адміністратора каналу у Telegram про ПВК "Редан", йому 16 років. 

Фото: Національна поліція України

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