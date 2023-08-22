Українські інженери створили ударний дрон, який може знищити російський Ту-22М3

Знищення російського Ту-22М3: Фото: Google

Українські розробники створили спеціалізований дрон, який здатний в автоматичному режимі виконувати політ та знищувати ворожі цілі. Причому сам дрон і софт повністю українського походження.

Про це пише видання Успіх in UA.

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Розробники заявляють, що саме завдяки новій розробці на російському аеродромі Сольці у Новгородській області вдалося знищити ракетоносець Ту-22М3, який використовується противником для запуску ракет Х-22.

"Інсайд про легендарну вже операцію зі знищення Ту-22М3, що використовувався для завдання ударів по українській цивільній інфраструктурі за допомогою смертоносних ракет Х-22. Цей епізод увійде в підручники історії", — зазначає військовий оглядач Ділан Малясов.

При цьому він зауважує, що дрон повністю українського походження.

"Нам є ким пишатися, в нас є люди які роблять game-changer технологій, які можна вдало використовувати проти супротивника. Також окремо привід пишатися щодо його вартості, тим паче порівнюючи з кошторисом на побудову Ту-22М3", — зазначає Ділан Малясов.

Нагадаємо, під час візиту до Нідерландів Президент України Володимир Зеленський провів спільний брифінг з прем'єр-міністром Марком Рютте. Під час свого виступу український лідер розповів, скільки ракет та ударних дронів випустила Росія по Україні.

Зеленський повідомив, що з 24 лютого 2022 року Росія, розпочавши повномасштабний наступ, запустила територією України понад 6,5 тисячі ракет. Окрім того, було використано понад 3,5 тисячі безпілотників, як зазначив Зеленський.