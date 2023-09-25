Українські інженери протестувати прототип БпЛА "ОКО-9": у чому його унікальність
Українські конструктори протестували у польоті важкий електричний безпілотний літак з вертикальним злітом та посадкою прототипу БпЛА "ОКО-9".
По це повідомло конструкторське бюро "КіберАвіа" на своїй сторінці у Facebook.
Новий український безпілотник
Конструктори зазначають, що "ОКО-9" — електричний безпілотник із повністю українським планером та значною частиною бортового обладнання українського виробництва.
Безпілотник запланований, як носій спеціального радіообладнання або система повітряного спостереження.
Пріоритетом розробки є простота експлуатації та швидке перенавчання коптерних пілотів на нову платформу.
Технічні параметри:
- Розмах крил 5 м.
- Злітна вага: до 70 кг.
- Дальність зв’язку: 100 км (цифровий захищений лінк).
- Швидкість: 100 км/год
- Час роботи в повітрі: 150+ хвилин (включно із 2 хвилинами на вертикальний зліт та посадку).
Нагадаємо, у Курську безпілотник атакував адміністративну будівлю, яка розташована в Центральному окрузі. 24 вересня росіяни відзначають День міста. Очільник регіону Роман Старовойт повідомив про незначне пошкодження покрівлі будівлі.