Українки виграли чемпіонат з Counter-Strike і відправили призовий мільйон на медицину

Українська жіноча команда з Counter-Strike. Фото: NAVI

Українські дівчата перемогли у міжнародного турніру з Counter-Strike. Традиційний благодійний 1 мільйон доларів вони вирішили відправити на підтримку охорони здоров’я в Україні.

Про це повідомив сайт NAVI.

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У фінальному поєдинку українки з рахунком 3:0 перемогли своїх суперниць, команду Nigma Galaxy Fe.

Кошти — на медицину

Українська команда отримала призові у розмірі 10 тисяч доларів США.

Крім того, за правилами змагання, вони мали право розпорядитися благодійним 1 мільйоном доларів, передавши його у один із визначених організаторами турніру фондів.

Українські дівчата обрали фонд International Medical Corps, попросивши переказати благодійний мільйон на підтримку охорони здоров’я.

Нагадаємо, що минулого, 2022 року Лідер команди NAVI Олександр Костилєв (s1mple) був визнаний найкращим гравцем останнього десятиліття в Counter-Strike: Global Offensive.