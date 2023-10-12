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Україна викуповує 60% дронів Mavic світового виробництва, — прем'єр-міністр

12 жовтня 2023 16:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна викуповує 60% дронів Mavic світового виробництва, — прем'єр-міністр
Безпілотник Mavic. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські Сили оборони активно використовують на фронті безпілотники, виробниками яких є різні країни світу, зокрема й Китай. Цьогоріч в Україні направили 40 млрд грн на закупівлю дронів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.

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"Цього року ми додатково направили 40 млрд грн на закупівлю дронів як українського виробництва, так й іноземного. Україна викуповує 60% всього світового виробництва Mavic", — сказав прем'єр.

Власне виробництво

Шмигаль зазначив, що окрім імпорту Україна також самостійно виробляє лінійку потужних БПЛА, які сьогодні роблять "певні технологічні прориви".

За його словами, уряд намагається полегшити та прискорити створення українського ринку дронів, і аналогічно займається стимулюванням проривів в інших сферах ВПК і промисловості, інвестує в технології подвійного призначення.

"Будемо продовжувати це робити, тобто інвестувати сьогодні в "мілітарі" — це перспективна справа. Крім того, що вона формує економіку воєнного часу, вона також вплине на економіку майбутнього", — додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів спростив ввезення безпілотників в Україну. Це рішення забезпечить потреби України та дозволить наростити випуск дронів.

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