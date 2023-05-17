У WhatsApp з'явилася унікальна функція

Жінки перевіряють мобільний телефон. Фото: REUTERS/Emilie Madi

Глобальний лідер серед месенджерів WhatsApp нещодавно анонсував впровадження нової функції, відомої як "Закриття чату". Цей інноваційний інструмент покликаний підвищити рівень приватності користувачів, надаючи можливість приховати особисті бесіди або групові обговорення у спеціальній, надійно захищеній папці.

Про це повідомляється в блозі розробників.

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Нова функція WhatsApp

Для входу до цієї папки можуть використовуватися засоби автентифікації, такі як пароль або біометрична ідентифікація.

Це нововведення також пропонує можливість приховати вміст закритих чатів та інформацію про відправника в повідомленнях, функція яких також може бути вимкнена за бажанням користувача. Користувачі можуть легко сховати чат, просто утримуючи палець на діалозі та вибираючи відповідну опцію.

Команда WhatsApp вже почала випускати цю функцію для своїх користувачів, і вони припускають, що незабаром буде доступна для широкої аудиторії. У майбутньому оновленні користувачі також матимуть можливість створити окремий пароль для захисту своїх чатів та використовувати цю функцію на зв'язаних пристроях.

WhatsApp завжди прагнув надати високий рівень захисту листування своїх користувачів. Він є одним із кількох месенджерів, що пропонують автоматичне шифрування end-to-end. На відміну від таких програм, як Telegram, де для використання такого шифрування потрібно ініціювати "Секретний чат".

Нагадаємо, що Європейська комісія спільно з мережею органів захисту прав споживачів ЄС домовилася з керівництвом програми WhatsApp. Тепер там інформуватимуть користувачів про те, як оновлення вплинуть на їхні права.

Також ми повідомляли, що американський холдинг Morgan Stanley наклав фінансові санкції на співробітників, які використовували платформи обміну повідомленнями, такі як WhatsApp для роботи в компанії. Штрафи коливалися від кількох тисяч доларів для одних співробітників до більш як 1 мільйона доларів для інших.