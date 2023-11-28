У Вінниці студент представив унікальний смарт-рюкзак — що він може

Владислав демонструє розроблений ним смарт-рюкзак. Фото: скриншот

Студент Вінницького національного технічного університету розробив рюкзак із сигналізацією, підсвіткою та вагами. Всіма цими функціями власник зможе керувати за допомогою смартфона.

Про це розповіли на вінницькому телеканалі ВІТА.

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Що може смарт-рюкзак

Смарт-рюкзак, який зважить речі та нагадає про забуті речі, розробив студент ВНТУ Владислав Присяжний. Якщо раптом у транспорті хтось вирішить поцупити речі з наплічника, ввімкнеться сигналізація.

"За допомогою спеціальних датчиків рюкзак повідомить і про розлитий напій, і про вологу від дощу або снігу. Таким чином, і документи, і техніку можна врятувати від намокання", — говориться у репортажі.

Винахідник пояснив, що наразі було вкрай важливо забезпечити підсвічування рюкзака у темну пору доби.

"Дуже часто люди світять ліхтариком. Я подумав, що це можна оптимізувати. Отже, підсвітка вже у рюкзаку", — пояснив ідею Владислав.

Новий смарт-рюкзак з сигналізацією. Фото: скриншот

Як керувати "розумним" рюкзаком

Керувати всіма функціями власник може з телефона. На гаджет надходитиме навіть інформація про розлитий напій чи проникнення вологи від дощу.

"Керує рюкзаком спеціальний додаток, який може вмикати і вимикати світло, вмонтоване у наплічнику", — пояснив Владислав.

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