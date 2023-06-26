Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow У Telegram з’являться stories arrow

У Telegram з’являться stories

26 червня 2023 23:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Telegram з’являться stories
Застосунок Telegram у гаджеті. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На початку липня Telegram запустить формат stories. Порівняно з Instagram Telegram-stories не будуть обмежені у часі.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров

Читайте також:

Нова функція у Telegram

У понеділок ввечері, 26 червня, Дуров анонсував введення stories у Telegram. 

У них буде:

1. Конфіденційність. Можна самостійно визначити, хто може бачити кожну з ваших історій.

2. Компактний інтерфейс. Історії будуть поміщені в розділ, що розширюється, у верхній частині списку чатів, що зробить їх легкодоступними.

3. Гнучкість. Історії, опубліковані будь-яким контактом, легко приховати, перемістивши їх до списку "Приховані" у розділі "Контакти", а не на головному екрані.

4. Підписи. Крім використання десятків потужних інструментів для редагування фотографій та відео, ви зможете додавати підписи до своїх історій.

5. Підтримка подвійної камери. Додано можливість публікувати фото та відео, зняті одночасно передньою та задньою камерами.

6. Можна буде вибрати термін дії історії — через 6, 12, 24 чи 48 годин — або постійно відображати історію на сторінці профілю.

Нагадаємо, з березня ChatGPT для зручності стало можливо використовувати й у популярному месенджері Telegram

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз