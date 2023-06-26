У Telegram з’являться stories

Застосунок Telegram у гаджеті. Фото: google.com

На початку липня Telegram запустить формат stories. Порівняно з Instagram Telegram-stories не будуть обмежені у часі.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

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У понеділок ввечері, 26 червня, Дуров анонсував введення stories у Telegram.

У них буде:

1. Конфіденційність. Можна самостійно визначити, хто може бачити кожну з ваших історій.

2. Компактний інтерфейс. Історії будуть поміщені в розділ, що розширюється, у верхній частині списку чатів, що зробить їх легкодоступними.

3. Гнучкість. Історії, опубліковані будь-яким контактом, легко приховати, перемістивши їх до списку "Приховані" у розділі "Контакти", а не на головному екрані.

4. Підписи. Крім використання десятків потужних інструментів для редагування фотографій та відео, ви зможете додавати підписи до своїх історій.

5. Підтримка подвійної камери. Додано можливість публікувати фото та відео, зняті одночасно передньою та задньою камерами.

6. Можна буде вибрати термін дії історії — через 6, 12, 24 чи 48 годин — або постійно відображати історію на сторінці профілю.

Нагадаємо, з березня ChatGPT для зручності стало можливо використовувати й у популярному месенджері Telegram.