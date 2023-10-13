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У Starlink хочуть запустити супутниковий зв'язок для смартфонів

13 жовтня 2023 19:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Starlink хочуть запустити супутниковий зв'язок для смартфонів
Система Stalink. Фото: ДВС-САТ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Американська компанія SpaceX планує наступного року запустити службу для обміну текстовими повідомленнями у смартфонах через супутниковий зв’язок Starlink. Ще через рік компанія планує додати підтримку не лише тексту, а й голосового супутникового спілкування.

Про це повідомляє PCmag.

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Новий проєкт присвячується просуванню майбутнього сервісу Starlink для смартфонів. Сервіс Starlink Direct to Cell має слоган: "Безпроблемний доступ до тексту, голосу та даних для телефонів LTE по всьому світу".

Система підключатиметься до все більшої супутникової мережі Starlink на орбіті Землі для передачі стільникового зв’язку на немодифіковані смартфони. Рік тому компанія Ілона Маска вже заявляла, що сподівається запустити подібну послугу разом із партнером T-Mobile. Але наразі компанія не повідомляла про прогрес у цьому напрямку.

На сайті проєкту вказано, що SpaceX хочуть наступного року запустити службу для обміну текстовими повідомленнями через супутник. Ще через рік компанія планує додати підтримку не лише тексту, а й голосового супутникового спілкування. 

У Starlink хочуть запустити супутниковий зв'язок для смартфонів
Анонс проєкту. Джерело: SpaceX

Повідомляється, що сервіс буде конкурувати з власною супутниковою функцією Apple Emergency SOS для iPhone, а також з AST Space Mobile, яка також прагне надати стільниковий супутниковий сервіс для немодифікованих смартфонів.

На новому вебсайті SpaceX додається: "Direct to Cell працює з дійсними телефонами LTE скрізь, де ви бачите небо". Але перш ніж SpaceX зможе офіційно запустити послугу, компанія спочатку повинна отримати дозвіл від Федеральної комісії зв’язку США.

У Starlink хочуть запустити супутниковий зв'язок для смартфонів
Анонс проєкту. Джерело: SpaceX

Нагадаємо, що раніше  самопроголошеному президенту Білорусі презентували бюджетний "аналог" Starlink, над яким посміялись у мережі. Натомість у ЄС пригрозили Ілону Маску санкціями, щодо поширення дезінформації у Twitter (X) щодо атаки ХАМАС на Ізраїль. 

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