У США хочуть скоротити викиди для нових легкових і вантажних автомобілів до 2032 року

Автомобілі Land Rover. Фото: REUTERS/Phil Noble/File Photo

Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) запропонувало радикальне скорочення викидів для нових легкових і вантажних автомобілів до 2032 року. Там заявили, що це може означати, що два з кожних трьох нових авто, які продаватимуться автовиробниками, будуть електричними протягом десятиліття.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Деталі

Ця пропозиція, якщо вона буде остаточно затверджена, є найагресивнішим планом скорочення викидів транспортних засобів у США на сьогодні, що передбачає скорочення середньорічного рівня забруднення на 13% і зниження прогнозованого середнього рівня викидів автопарку на 56% порівняно з вимогами до 2026 року. EPA також пропонує нові суворіші стандарти викидів для середніх і важких вантажівок до 2032 року.

За прогнозами Агентства з охорони навколишнього середовища США, правила 2027-2032 модельного року дозволять скоротити понад 9 мільярдів тонн викидів CO2 до 2055 року, що більш ніж удвічі перевищує загальний обсяг викидів CO2 у США за минулий рік.

Автовиробники та екологи кажуть, що адміністрація поспішає завершити розробку нових правил до початку наступного року, щоб майбутньому Конгресу або президенту було набагато складніше їх скасувати.

За оцінками агентства, чисті вигоди до 2055 року від цієї пропозиції становитимуть від 850 мільярдів доларів до 1,6 трильйона доларів. До 2032 року ця пропозиція коштуватиме близько 1200 доларів на автомобіль для кожного виробника, але заощадить власнику в середньому понад 9000 доларів на паливі, технічному обслуговуванні та ремонті протягом восьми років.

"Багато чого має піти правильно, щоб ці масштабні та безпрецедентні зміни на нашому автомобільному ринку та промисловій базі були успішними", — сказав генеральний директор Альянсу автомобільних інновацій, що представляє General Motors (GM.N), Volkswagen (VOWG_p.DE), Toyota (7203.T) та інші компанії Джон Боццелла.

За його словами, факторами за межами транспортного засобу, такі як інфраструктура зарядних станцій, ланцюги поставок, стійкість електромережі, доступність низьковуглецевого палива та критично важливих мінералів, визначатимуть, чи можна буде досягти стандартів EPA на цих рівнях.

Згідно з пропозицією EPA, автовиробники мають виробляти 60% електромобілів до 2030 року та 67% до 2032 року, щоб відповідати вимогам, у порівнянні з лише 5,8% автомобілів, проданих у США у 2022 році, які були електромобілями. Національне управління безпеки дорожнього руху планує запропонувати стандарти паралельної економіки найближчими тижнями.

Нагадаємо, власник каліфорнійської Tesla подав до суду на автовиробника електромобілів. Він звинуватив його в порушенні приватності клієнтів.

Також ми писали, що на продаж виставили унікальний суперкар Lotec C1000 1990-х років, який є одним з найкрутіших автомобілів тих часів. Цей автомобіль розробили у єдиному екземплярі для нафтового магната з ОАЕ німецькі спеціалісти, але зараз для нього вже шукають нового власника.