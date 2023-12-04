У США експериментують зі створенням камуфляжу для літаків F-35

Винищувач F-35. Фото: NBC News

У США проводять експерименти з камуфляжем для винищувачів F-35. Дзеркальну поверхню, що слугує камуфляжем, створюють з метою непомітності літака у інфрачервоних системах.

Про це повідомляє Defence Express.

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У військово-морських силах США продовжуються експерименти з винайденням для винищувачів F-35 дзеркальної поверхні. Таке покриття роблять на крилах та хвості літаків.

F-35C з дзеркальним камуфляжем. Фото: DoD US

"Особливість цього покриття у тому, що це смуги чи квадрати, які вочевидь наклеюються на фюзеляж й вони змінюють свою прозорість в залежності від кута зору. Тому спочатку для глядача вони виглядають як дзеркало, потім стають сірими, а згодом - чорними", — зазначають у виданні.

F-35C з дзеркальним камуфляжем. Фото: DoD US

Для чого створюють дзеркальне покриття

За даними The Drive, головною метою такого покриття є уникнення від інфрачервоних систем. Планується, що таке дзеркальне покриття протидіятиме інфрачервоним системам у головках самонаведення ракет, та у оптико-локаційних системах.

Зазначається, що таке покриття також було помічене на машині навчально-тренувальної ескадрильї VFA-125. Як пише видання, що, ймовірно, експеримент дійшов до оцінки витривалості експлуатації. Відповідно для цього необхідна велика кількість польотів.

Доказом тестування нового захисту є також помічений у січні 2022 року F-35 з повним дзеркальним покриттям.

F-35C з повним дзеркальним камуфляжем. Фото: Instagram eli_aviation

Можна дійти висновку, що винищувачі США нового покоління будуть мало помітними для інфрачервоних сенсорів, не лише для радарів. Підкреслюється, що етапи виробництва та експериментів над дзеркальним покриттям військові сили США тримають у таємниці.

Нагадаємо, у Румунії стартували навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Нещодавно 13 листопада, там відкрили Європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті.

Додамо, в очікуванні американських винищувачів F-16 в українському медійному просторі часто виникає питання, а чи зможуть ці літаки пристосуватися до війни в Україні. Багато запитань щодо здатності української військової інфраструктури обслуговувати такі літаки.