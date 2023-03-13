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У Sony натякнули на дату виходу PlayStation 6

13 березня 2023 16:54
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Випуск нової версії PlayStation заплановано на 2027 рік
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Журналісти дізналися, що Sony планує представити нову модель PlayStation 6 через чотири роки. Це і не дивно, адже компанія випускає свої консолі приблизно через шість-сім років після виходу попередньої.

Про це пише Gamerant.

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Деталі

За даними видання, журналісти довідалися інформацію про випуск нової консолі від Sony завдяки звітам британського регулятора CMA. Як відомо, компанія Sony активно протидіє угоді по поглинанню ігрової студії Activision Blizzard корпорацією Microsoft.

Так в межах розслідування регуляторам надаються різні документи, серед яких журналісти дізналися про дату випуску PlayStation 6.

Однак для більшості геймерів ця інформація є передбачуваною, адже Sony випускає нову модель консолі приблизно через шість-сім років після виходу попередньої. Як видно, PlayStation 6 чекає та ж доля.  

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна закликає Sony та Microsoft блокувати продаж пропагандистської гри Atomic Heart.

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