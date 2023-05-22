У роботі Instagram стався збій

Дівчина переглядає стрічку в Instagram. Фото: freepik.com

У роботі популярної соціальної мережі Instagram виник системний збій. Однак поки що його причина невідома.

Про це повідомляє платформа для отримання інформації про стан онлайн-сервісів Downdetector.

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Що відомо

Як повідомляють користувачі соцмережі, стрічка з публікаціями в Instagram не оновлюється.

Наразі DownDetector отримав понад 150 тис. повідомлень про несправність соцмережі за останню годину.

На цій діаграмі показано звіти про проблеми, надіслані за останні 24 години, у порівнянні зі звичайним обсягом звітів за часом доби. Фото: downdetector.com

Нагадаємо, що соціальна мережа Instagram розширяє свої можливості. Найближчим часом вона планує випустити текстовий додаток, який буде конкурувати з Twitter.