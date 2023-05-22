У роботі Instagram стався збій
У роботі популярної соціальної мережі Instagram виник системний збій. Однак поки що його причина невідома.
Про це повідомляє платформа для отримання інформації про стан онлайн-сервісів Downdetector.
Що відомо
Як повідомляють користувачі соцмережі, стрічка з публікаціями в Instagram не оновлюється.
Наразі DownDetector отримав понад 150 тис. повідомлень про несправність соцмережі за останню годину.
Нагадаємо, що соціальна мережа Instagram розширяє свої можливості. Найближчим часом вона планує випустити текстовий додаток, який буде конкурувати з Twitter.