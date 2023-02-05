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У Португалії планують збудувати найбільшу в Європі сонячну електростанцію: що відомо

5 лютого 2023 17:14
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Португалії збудують найбільшу в Європі сонячну електростанцію: що відомо
Нова електростанція, як очікується, почне працювати у 2025 році
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Іспанські компанії Iberdrola та Prosolia Energy отримали екологічну ліцензію на будівництво найбільшого фотоелектричного проєкту в Європі на північному заході Португалії. Потужність електростанції становитиме 1200 мегаватів.

Про це пише Euractiv

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Що відомо про проєкт

У своїй заяві Iberdrola повідомила, що екологічна ліцензія, видана Португальським агентством з охорони довкілля, означає, що вона може будувати те, що вважається "найбільшим фотоелектричним проєктом в Європі і п'ятим за величиною у світі".

Компанія заявила, що, за її оцінками, майбутня інфраструктура, яка матиме встановлену потужність 1200 МВт, почне працювати у 2025 році, і що будівництво створить до 2500 робочих місць, "в основному для місцевих робітників".

Зазначається, що сонячний фотоелектричний парк, названий "Фернандо Пессоа", постачатиме "чисту, дешеву енергію місцевого виробництва, достатню для задоволення річних потреб близько 430 тисяч будинків, тобто населення, яке майже вдвічі перевищує населення міста Порту". 

За даними компанії, проєкт дозволить уникнути споживання 370 мільйонів кубометрів газу на рік — обсягу, необхідного для виробництва такої ж кількості енергії в комбінованому циклі.

Нагадаємо, раніше голова українського уряду взяв онлайн-участь у черговому засіданні Міжнародної енергетичної консультативної ради. Шмигаль повідомив учасникам "енергетичного  Рамштайну" чотири важливі кроки для української енергосистеми.

Також нагадаємо, що раніше державний енерготрейдер "Енергетична компанія Україна" ("ЕКУ") підписав із турецькою компанією Karpowership меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у сфері електропостачання та використання плавучих електростанцій. Йдеться про проєкт щодо фінансування та запуску 500 МВт електричної потужності від енергокораблів. 

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