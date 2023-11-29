У Південній Кореї роботи навчатимуть дітей англійської мови
Наступного року у початкових і середніх школах Сеула, Південна Корея, з'являться роботи-репетитори англійської мови. Вони будуть допомагати учням в індивідуальних розмовах.
Про це повідомило муніципальне управління освіти Сеулу, передає The Korea Times.
Роботи-репетитори англійської мови
Про використання роботів у навчанні школярів англійської мови було оголошено міським управлінням освіти Сеула в рамках зусиль, спрямованих на посилення викладання цього предмету в державних школах.
Роботи-репетитори англійської мови, які будуть розроблені спільно з приватною компанією, будуть поставлені в п'ять початкових і середніх шкіл Сеулу для пробного запуску в березні наступного року. Вони працюватимуть на основі штучного інтелекту. Роботи також пропонуватимуть індивідуальне навчання, включаючи корекцію вимови окремих учнів.
Муніципальне управління освіти заявило, що планує розширити розповсюдження роботів-репетиторів англійської мови, якщо пробний запуск дасть задовільні результати.
Крім того, воно розширить використання голосових чат-ботів для навчання аудіювання та говоріння англійською мовою, а також для заочного спілкування місцевих студентів з іноземними студентами.
Нагадаємо, приблизно дві третини населення України мають хоча б базові знання з іноземних мов, хоча рівень володіння може бути невисоким. Близько 32% дорослого населення України не знають іноземних мов навіть на елементарному рівні.
Також ми писали, що згідно з дослідженням, більшість українських учителів англійської мови знає її на високому рівні. Зокрема, 90% з них володіють мовою на рівні В2.
Читайте Новини.LIVE!