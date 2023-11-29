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У Південній Кореї роботи навчатимуть дітей англійської мови

29 листопада 2023 19:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Південній Кореї роботи навчатимуть дітей англійської мови
Керівник відділу освіти Сеула Чо Хі Йон. Фото: Yonhap
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Наступного року у початкових і середніх школах Сеула, Південна Корея, з'являться роботи-репетитори англійської мови. Вони будуть допомагати учням в індивідуальних розмовах.

Про це повідомило муніципальне управління освіти Сеулу, передає The Korea Times.

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Роботи-репетитори англійської мови

Про використання роботів у навчанні школярів англійської мови було оголошено міським управлінням освіти Сеула в рамках зусиль, спрямованих на посилення викладання цього предмету в державних школах.

Роботи-репетитори англійської мови, які будуть розроблені спільно з приватною компанією, будуть поставлені в п'ять початкових і середніх шкіл Сеулу для пробного запуску в березні наступного року. Вони працюватимуть на основі штучного інтелекту. Роботи також пропонуватимуть індивідуальне навчання, включаючи корекцію вимови окремих учнів.

Муніципальне управління освіти заявило, що планує розширити розповсюдження роботів-репетиторів англійської мови, якщо пробний запуск дасть задовільні результати.

Крім того, воно розширить використання голосових чат-ботів для навчання аудіювання та говоріння англійською мовою, а також для заочного спілкування місцевих студентів з іноземними студентами.

Нагадаємо, приблизно дві третини населення України мають хоча б базові знання з іноземних мов, хоча рівень володіння може бути невисоким. Близько 32% дорослого населення України не знають іноземних мов навіть на елементарному рівні.

Також ми писали, що згідно з дослідженням, більшість українських учителів англійської мови знає її на високому рівні. Зокрема, 90% з них володіють мовою на рівні В2.

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