У п'яти містах з'явилися безоплатні Wi-Fi-зони: список

У п'яти містах запрацювали безоплатні Wi-Fi-зони

На вулицях Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова запрацював вільний інтернет. Загалом встановлено близько 700 публічних Wi-Fi-зон.

Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Як підключитися

Назва мережі — UKRTELECOM_FREE.

У повідомленні зазначається, що місця вільного Wi-Fi позначені відповідними наліпками.

"Безоплатно скористатися інтернетом можна навіть за тимчасової відсутності електроживлення. В такому разі послуга буде доступна протягом 2-4 годин", — розповіли у міністерстві.

Дізнатися адреси зон із безплатним Wi-Fi у зазначених містах можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мобільні оператори в Україні отримали перші 120 земельних ділянок для будівництва базових станцій мобільного зв’язку за спрощеною процедурою. Люди у 350 селах незабаром матимуть якісний 4G.

Також повідомлялося, що у потягах Укрзалізниці буде стабільний інтернет-зв'язок завдяки старлінкам.