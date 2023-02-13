У п'яти містах з'явилися безоплатні Wi-Fi-зони: список

У п'яти містах з'явилися безоплатні Wi-Fi-зони: що відомо
На вулицях Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова запрацював вільний інтернет. Загалом встановлено близько 700 публічних Wi-Fi-зон.
Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.
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Як підключитися
Назва мережі — UKRTELECOM_FREE.
У повідомленні зазначається, що місця вільного Wi-Fi позначені відповідними наліпками.
"Безоплатно скористатися інтернетом можна навіть за тимчасової відсутності електроживлення. В такому разі послуга буде доступна протягом 2-4 годин", — розповіли у міністерстві.
Дізнатися адреси зон із безплатним Wi-Fi у зазначених містах можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що мобільні оператори в Україні отримали перші 120 земельних ділянок для будівництва базових станцій мобільного зв’язку за спрощеною процедурою. Люди у 350 селах незабаром матимуть якісний 4G.
Також повідомлялося, що у потягах Укрзалізниці буде стабільний інтернет-зв'язок завдяки старлінкам.