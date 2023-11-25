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У Міноборони показали, як випробовували нові українські дрони

25 листопада 2023 21:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Міноборони показали, як випробовували нові українські дрони
Випробування безпілотних авіакомплексів. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міноборони України провело тестування українських дронів, створених різними виробниками. Під час нещодавніх випробувань було перевірено безпілотників від шести компаній, більшість з яких — FPV-дрони, розроблені приватними підприємствами.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Мета випробувань нових дронів

У повідомленні йдеться, що основна мета цих тестів — оцінити ефективність безпілотників в умовах дії радіоелектронної протидії. Зокрема, проводилася перевірка на стійкість до придушення сигналу відеозв'язку та керування дронами.

Для багатьох виробників такі випробування стали можливістю виявити слабкі місця у своїх безпілотних системах та зосередити зусилля на подальшому їх поліпшенні для протидії радіоелектронній війні.

Нові дрони показують високу стійкість

Один із виробників представив свою серійну модель дрона-камікадзе, яка продемонструвала високу стійкість до радіоелектронного придушення. За словами представника компанії, цей дрон вже успішно застосовувався в бойових умовах і показав надійні результати в протистоянні з радіоелектронними засобами противника.

"Проєкт був запущений приблизно рік тому і тепер досяг певного рівня розвитку. Дрон здатний виконувати завдання на відстані до десяти кілометрів. Технології, використані в розробці, не є інноваційними, а радше є успішним об'єднанням досвіду і знань, накопичених у попередніх проєктах", — сказав представник компанії.

Нагадаємо, що російські окупанти почали використовувати дрони чорного кольору. Це вони роблять для того, щоб українським захисникам неба їх було найважче виявити.

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