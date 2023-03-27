У Львові оцифрували знищений росіянами драмтеатр в Маріуполі

Для цього "Skeiron" збирає довоєнні фото і відео

Команда "Skeiron" створила 3D модель знищеного росіянами драмтеатру в Маріуполі. Триває розробка цифрового зображення інтер’єру закладу, а також центральної частини Маріуполя. Для цього "Skeiron" збирає довоєнні фото і відео.

Про це повідомив координатор проєкту #SaveMariupolHeritage Андрій Гривняк на брифінгу в Медіацентр Україна Львів.

"Попереду ще довга робота з вивчення інтер’єру і щоб можна було правильно передати ці інтер’єри. Поки що в нас немає фінансування і ми своїми силами намагаємося вдосконалювати проект. В майбутньому якщо в нас з’явиться можливість, ми зможемо детальніше відтворити інтер’єри, щоб відтворити це все через різні ігрові середовища ", — каже координатор проєкту #SaveMariupolHeritage Андрій Гривняк.

Окрім Маріуполя команда створює 3D моделі інших архітектурних пам’яток України. За словами координатора проєкту #SaveUkrainianHeritage Юрія Преподобного, в доробку "Skeiron" вже понад 40 оцифрованих об’єктів у форматі 3D у Львівській, Київській, Хмельницькій, Волинській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Найбільш кропітким досі виявилася робота над оцифруванням моделі Чернівецького університету над яким команда працює декілька місяців.

Нагадаємо, ми раніше писали, про роковини бомбардування драмтеатру в Маріуполі.